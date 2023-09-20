Стало известно еще об одной жертве «Мистера Сидра»

Shot: число летальных случаев отравления «Мистером Сидром» выросло до 47

Число летальных случаев отравления алкогольным напитком «Мистер Сидр» выросло до 47. О еще одной жертве стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации издания, 3 июня в больницу города Шумиха в Курганской области поступил мужчина в тяжелом состоянии. Через сутки у него остановилось сердце. Изначально медики диагностировали у него тромбоэмболию. Однако в ходе расследования выяснилось, что незадолго до госпитализации россиянин пил «Мистер Сидр». Повторная экспертиза выявила у него отравление метанолом.

Ранее житель Димитровграда Ульяновской области выжил после употребления около 12 литров «Мистера Сидра». По словам токсиколога, мужчину спасло то, что одновременно с контрафактным алкоголем он пил водку, и этиловый спирт мог нейтрализовать действие токсичного метанола.

В июне сразу в нескольких регионах России зафиксировали отравления алкогольным напитком «Мистер Сидр», произведенным самарским предприятием ООО «Анди». С учетом последней информации общее число пострадавших достигло 107, жизни 60 из них удалось спасти.