Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:30, 20 сентября 2023Россия

Стало известно еще об одной жертве «Мистера Сидра»

Shot: число летальных случаев отравления «Мистером Сидром» выросло до 47

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Число летальных случаев отравления алкогольным напитком «Мистер Сидр» выросло до 47. О еще одной жертве стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации издания, 3 июня в больницу города Шумиха в Курганской области поступил мужчина в тяжелом состоянии. Через сутки у него остановилось сердце. Изначально медики диагностировали у него тромбоэмболию. Однако в ходе расследования выяснилось, что незадолго до госпитализации россиянин пил «Мистер Сидр». Повторная экспертиза выявила у него отравление метанолом.

Ранее житель Димитровграда Ульяновской области выжил после употребления около 12 литров «Мистера Сидра». По словам токсиколога, мужчину спасло то, что одновременно с контрафактным алкоголем он пил водку, и этиловый спирт мог нейтрализовать действие токсичного метанола.

В июне сразу в нескольких регионах России зафиксировали отравления алкогольным напитком «Мистер Сидр», произведенным самарским предприятием ООО «Анди». С учетом последней информации общее число пострадавших достигло 107, жизни 60 из них удалось спасти.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    Власти США одобрили поставку Украине баллистических ракет ATACMS

    В Европе зафиксировали повышенную токсичность воздуха

    В Европе рассказали о тщательной подготовке к торговой войне с Китаем

    Польша раскритиковала недовольство Украины из-за ограничений импорта зерна

    Экс-солист цирка «дю Солей» раскрыл способ продолжить карьеру бывшим спортсменам

    Московским пенсионерам повысят доплаты

    Стало известно еще об одной жертве «Мистера Сидра»

    Популярный в России стендап-комик женился

    Квартира россиянки покрылась фекалиями и плесенью

    В МИД назвали учения НАТО в 2024 году подготовкой к войне с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости