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16:11, 8 декабря 2023Мир

В США предупредили Зеленского о возмущении офицеров ВСУ

Экс-разведчик США Риттер: Зеленский столкнется с возмущением офицеров ВСУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Владимир Зеленский столкнется с возмущением офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом предупредил экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Ведь они чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности. Ситуация ухудшится, когда станет ясно, насколько он коррумпирован и насколько коррумпировано его правительство. Всем об этом известно, и это вызывает растущее недовольство. Есть люди, которым из-за этого не выплачивают пенсии, которые не получают необходимой медицинской помощи», — заявил аналитик.

Он также подчеркнул, что сегодня зарплаты военных и государственных служащих на Украине выплачиваются из средств, направляемых США. Как отметил Риттер, США необходимо сконцентрироваться на внутренних проблемах вместо поддержки Киева.

Ранее Риттер заявил, что США все больше теряют интерес к ситуации на Украине и попытаются избавиться от нее в ближайшем будущем. Он также сравнил Украину с «дурной привычкой», отметив, что США более не хотят ассоциироваться со страной, которая может потерпеть военное поражение.

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      Максим Габриелян
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