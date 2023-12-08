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17:27, 8 декабря 2023Путешествия

В США собрались изменить систему выдачи виз

Соединенные Штаты собрались отказаться от выдачи бумажных виз
СюжетВизы в Европу:

Фото: Taiga / Shutterstock / Fotodom

В Соединенных Штатах вслед за Европейским союзом (ЕС) собрались изменить систему выдачи виз. Об этом пишет Business Standart.

Бюро по консульским вопросам Госдепартамента решило отказаться от выдачи бумажных виз, вклеиваемых в паспорта путешественников, и анонсировало запуск системы выдачи цифрового разрешения на визу (DVA).

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К такому решению США сподвигли результаты эксперимента в американском посольстве в Дублине. «В конечном итоге потребуется приложение или что-то, что позволит людям показывать статус своей визы без физического документа в паспорте», — рассказала журналистам заместитель помощника госсекретаря по визовым службам Джули Стаффт.

Уточняется, что процедура получения разрешения на въезд будет прежней. Специалисты пояснили, что она не отменяет процедуру собеседований в диппредставительствах.

При этом американские власти рассчитывают, что подобная инициатива должна упростить процесс продления визы, так как у туристов отпадет необходимость отправлять документы по почте в посольства США для проверки.

Ранее в декабре стало известно, что власти Индонезии захотели отменить визы для граждан 20 государств, в том числе россиян, с целью увеличения туристического потока в страну и развития экономики. В настоящее время предложение передано для одобрения президентом Индонезии Джоко Видодо (Joko Widodo).

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      Фариза Бацазова
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