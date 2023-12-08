Виктория Дайнеко рассказала о самом неприятном корпоративе в карьере

Дайнеко назвала корпоратив с двумя мужчинами и группой девушек самым неприятным

Российская певица Виктория Дайнеко в разговоре с News.ru рассказала о самом неприятном корпоративе в своей карьере.

«В сауне, слава Богу, ни разу не пела. Но однажды пела в одном доме. Там был стол, за которым сидели двое мужчин и много девушек, их сопровождавших. Я пела там, и мне это было очень неприятно. Не понравилось», — рассказала артистка, отметив, что после выступления она быстро уехала.

Исполнительница подчеркнула, что заказчики не очень любят работать с ней, так как она не общительная. По ее словам, обычно зрители хотят продолжить общение с певицей после концерта и приглашают за стол, на что она никогда не соглашается. «Я не из тех, кто после выступления придет, выпьет, скажет: "Все окей"», — резюмировала звезда.

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