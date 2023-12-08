Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:14, 8 декабря 2023Культура

Виктория Дайнеко рассказала о самом неприятном корпоративе в карьере

Дайнеко назвала корпоратив с двумя мужчинами и группой девушек самым неприятным

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российская певица Виктория Дайнеко в разговоре с News.ru рассказала о самом неприятном корпоративе в своей карьере.

«В сауне, слава Богу, ни разу не пела. Но однажды пела в одном доме. Там был стол, за которым сидели двое мужчин и много девушек, их сопровождавших. Я пела там, и мне это было очень неприятно. Не понравилось», — рассказала артистка, отметив, что после выступления она быстро уехала.

Исполнительница подчеркнула, что заказчики не очень любят работать с ней, так как она не общительная. По ее словам, обычно зрители хотят продолжить общение с певицей после концерта и приглашают за стол, на что она никогда не соглашается. «Я не из тех, кто после выступления придет, выпьет, скажет: "Все окей"», — резюмировала звезда.

Ранее поп-исполнитель Филипп Киркоров раскрыл сумму, за которую он готов выступить для пса.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин снова идет в президенты в 2024 году. До выборов осталось три месяца

      В России вырастили сотни «единорогов»

      Появилось видео с заявлением Путина о выдвижении кандидатом в президенты

      С севера сектора Газа вывезли 50 миллионов долларов ради спасения экономики

      В Молдавии отказались вернуть в эфир российские телеканалы

      Власти российского города украли ель у пенсионерки

      В США допустили отказ Киева от территорий для прекращения конфликта с Россией

      Украину предупредили о проблемах с иностранными наемниками

      Кремль ответил на вопрос о разговоре Путина с другими лидерами про выборы

      В Сибири обнаружена древнейшая крепость

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости