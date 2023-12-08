Врач предупредила об опасности горчичников

Аллерголог Миневич: горчичники нельзя ставить при высокой температуре

Горчичники нельзя ставить при высокой температуре и заболеваниях кожи, предупредила аллерголог Юлия Миневич. В комментарии для издания aif.ru врач рассказала, когда популярное средство лечения может нанести вред человеку.

Миневич отметила, что горчичники эффективны при лечении простуды, но только в первые дни после ее начала. Горчичники, нагревая кожу, раздражают ее рецепторы, что приводит к расширению кровеносных сосудов внутренних органов. В результате боль стихает, а воспалительные очаги могут рассосаться, объяснила врач.

«Также горчичники помогают больным справиться с кашлем, облегчают дыхание. Это в свою очередь улучшает общее состояние», — заверила аллерголог.

Однако горчичники могут навредить людям с заболеваниями кожи, раком, легочным кровотечением, а также — при высокой температуре, предупредила специалистка. Она отметила, что горчичники способны вызвать ожоги, особенно при длительном использовании. Также это средство лечения от простуды противопоказано маленьким детям и беременным, пояснила Миневич.

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