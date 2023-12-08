Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:32, 8 декабря 2023Бывший СССР

Полковник допустил запуск самолетов ВСУ с территории другого государства

Полковник Матвийчук: ВСУ могут запускать самолеты с территории Румынии

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

После начала конфликта Украина успела пребазировать большое количество самолетов в приграничные районы. Сегодня запуски могут осуществляться, в том числе, с территории Румынии, потому невозможно сказать, сколько именно самолетов осталось у ВСУ. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Когда начался конфликт, очень много самолетов перебазировали в приграничные районы. С территории Румынии могут совершать налеты. Так что мы не можем точно сказать, сколько самолетов сейчас у Украины, но какое-то количество точно есть», — сказал полковник.

Он также напомнил, что некоторое число истребителей Украине также передали Польша, Словакия и Болгария. Этого количества все равно недостаточно для прикрытия войск, но они могут использоваться для выполнения других задач.

«Эти самолеты переоборудовали для запуска дальнобойных крылатых ракет, они не участвуют в боях», — уточнил Матвийчук.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские системы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в зоне украинского конфликта. Отмечается, что штурмовик был сбит в районе населенного пункта Веселая Гора Донецкой народной республики.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии отметили важную деталь визита Путина на Ближний Восток

      Москвичи стали покидать город

      Полковник допустил запуск самолетов ВСУ с территории другого государства

      Назван доход российских аниматоров в роли Деда Мороза и Снегурочки

      Россиянин поел в кафе Германии и сравнил местные цены с московскими

      Поставки российской стали в Китай рухнули

      На Украине оценили идею выхода на старые границы с Россией

      В Крыму загорелся газопровод

      Глава Дагестана назвал одну вскрытую беспорядками в аэропорту Махачкале проблему

      «Самая сексуальная юристка в мире» показала тело в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости