Полковник допустил запуск самолетов ВСУ с территории другого государства

Полковник Матвийчук: ВСУ могут запускать самолеты с территории Румынии

После начала конфликта Украина успела пребазировать большое количество самолетов в приграничные районы. Сегодня запуски могут осуществляться, в том числе, с территории Румынии, потому невозможно сказать, сколько именно самолетов осталось у ВСУ. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Когда начался конфликт, очень много самолетов перебазировали в приграничные районы. С территории Румынии могут совершать налеты. Так что мы не можем точно сказать, сколько самолетов сейчас у Украины, но какое-то количество точно есть», — сказал полковник.

Он также напомнил, что некоторое число истребителей Украине также передали Польша, Словакия и Болгария. Этого количества все равно недостаточно для прикрытия войск, но они могут использоваться для выполнения других задач.

«Эти самолеты переоборудовали для запуска дальнобойных крылатых ракет, они не участвуют в боях», — уточнил Матвийчук.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские системы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в зоне украинского конфликта. Отмечается, что штурмовик был сбит в районе населенного пункта Веселая Гора Донецкой народной республики.

