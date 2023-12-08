Звезда шоу «Пацанки» рассказала о самой трудной неделе на проекте

Звезда шоу «Новые пацанки» на телеканале «Пятница!» Карина Долиашвили рассказала о том, какая неделя на проекте была для нее самой трудной. Подробности она раскрыла в интервью StarHit.

Участница шоу призналась, что 12-я неделя проекта показалась ей самой сложной. «Я наконец решила для себя, что же для меня счастье, и поняла, что во мне есть девушка», — поделилась она впечатлениями. Звезда «Новых пацанок» призналась, что именно эта неделя многое в ней изменила.

Трудность для Долиашвили заключалась в том, что именно в это время ей пришлось покинуть проект. По ее словам, она боялась, что не справится с изменениями самостоятельно.

Ранее другая участница шоу Диана Адаменко рассказала о конфликте с другой конкурсанткой, который не вошел в эфир. По ее словам, одна из жизненных историй героини проекта Марии Романовой не прошла детектор лжи. Эта ситуация разозлила Адаменко.