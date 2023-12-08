Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:01, 8 декабря 2023Интернет и СМИ

Звезда шоу «Пацанки» рассказала о самой трудной неделе на проекте

Кадр: «Онлайн-кинотеатр PREMIER» / YouTube

Звезда шоу «Новые пацанки» на телеканале «Пятница!» Карина Долиашвили рассказала о том, какая неделя на проекте была для нее самой трудной. Подробности она раскрыла в интервью StarHit.

Участница шоу призналась, что 12-я неделя проекта показалась ей самой сложной. «Я наконец решила для себя, что же для меня счастье, и поняла, что во мне есть девушка», — поделилась она впечатлениями. Звезда «Новых пацанок» призналась, что именно эта неделя многое в ней изменила.

Трудность для Долиашвили заключалась в том, что именно в это время ей пришлось покинуть проект. По ее словам, она боялась, что не справится с изменениями самостоятельно.

Ранее другая участница шоу Диана Адаменко рассказала о конфликте с другой конкурсанткой, который не вошел в эфир. По ее словам, одна из жизненных историй героини проекта Марии Романовой не прошла детектор лжи. Эта ситуация разозлила Адаменко.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам разрешили выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. На Игры не пустят тех, кто публично поддержал СВО

      В России вырастили сотни «единорогов»

      Блогерша уменьшила губы и осталась с внешностью «королевы осиных укусов»

      Названы первые допущенные на Олимпийские игры-2024 российские спортсмены

      Россиянам назвали требующие согласования виды перепланировки дачи

      Следствие запросило продлить арест блогеру Шабутдинову

      Египет присоединился к возглавляемому Китаем проекту лунной станции

      Названы помогающие в борьбе с раком продукты

      У отношений с отцом и умения зарабатывать нашли связь

      Российского строителя обвинили в развращении двух школьниц

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости