Звезда «Слова пацана» рассказал о сценах избиения с Буруновым

Звезда «Слова пацана» Минекаев рассказал, что Бурунов дрался с полной отдачей

Звезда сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев рассказал о сценах избиения с актером Сергеем Буруновым. Об этом он сообщил в интервью «Кинопоиску».

Исполнитель роли Марата признался, что сыгравший его отца актер дрался с полной отдачей. Он также добавил, что не смог толком пообщаться с Буруновым, так как у них было мало совместных сцен.

«Но я точно помню, что в сцене, когда отец бил Марата, Сергей делал это с полной отдачей. Он разве что кулаком меня сильно не ударил — все же в этом плане был аккуратен», — признался Минекаев.

Он отметил, что сцены с избиением отца сыном артисты заранее не обговаривали и не репетировали.

«Ему-то виднее, он знает. Я думал: "Ну ладно, посмотрим, подстроюсь". И подстроился. Ну, прилетело мне по щекам, но я подумал, что так, видимо, работают артисты, что тут это нужно, чтобы было все взаправду, по-настоящему», — заявил актер, подчеркнув, что из-за этого сцена выглядела очень убедительно в кадре.

Ранее Бурунов раскрыл свое отношение к сериалу Жоры Крыжовников, признавшись, что был потрясен после прочтения сценария проекта, так как давно не встречал «такой точности, правды и глубины» в современных проектах.