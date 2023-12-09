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20:10, 9 декабря 2023Мир

Депутат Европарламента заявил о колониальной ловушке для Украины

Депутат Европарламента Уоллес: ЕС создал для Украины колониальную ловушку

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Европейский союз (ЕС) создал для Украины колониальную ловушку. Об этом заявил депутат Европарламента Мик Уоллес на своей странице в X (бывший Twitter).

«Мы создаем колониальную долговую ловушку для Украины, способствуя разрушению государства», — написал депутат.

Уоллес добавил, что европейские страны потратили миллиарды на провоцирование конфликта, жертвами которого стало огромное количество людей.

Ранее издание Financial Times предупредило, что опасения президента Украины Владимира Зеленского о прекращении поддержки республики со стороны США и Евросоюза могут сбыться. Киев беспокоит, что вопрос поддержки Киева со стороны США и ЕС «превратился в политическую разменную монету».

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      Алевтина Запольская
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