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08:52, 9 декабря 2023Мир

«Это будет гонка что надо» Белый дом оценил решение Путина участвовать в выборах 2024 года. Что еще говорят за рубежом?

Кирби о выдвижении Путина на президентские выборы: это будет гонка что надо
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби оценил выдвижение кандидатуры действующего российского лидера Владимира Путина на выборы президента.

Это будет гонка что надо. Это все, что я скажу об этом

Джон Кирбикоординатор Белого дома по стратегическим

8 декабря, после церемонии вручения звезд Героям России спикер парламента ДНР Артем Жога попросил Путина принять участие в выборах президента. Глава государства ответил ему, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, а затем объявил о своем выдвижении в качестве кандидата.

Первые в истории России трехдневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Даты проведения голосования утвердила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

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Решение Путина идти на выборы вызвало воодушевление в Южной Осетии

Глава Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что решение Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборы 2024 года вызвало воодушевление среди жителей республики. Его слова привела пресс-секретарь политика Наталья Босикова, передает ТАСС.

Владимир Владимирович обладает всеми качествами для успешного решения стратегических задач, стоящих перед страной и народом. Именно с его именем подавляющее большинство россиян связывают веру в развитие страны и надежду на лучшее будущее

Алан Гаглоевглава Южной Осетии

Гаглоев посетил зону специальной военной операции и отметил, что решение Путина пойти на выборы поддерживают военнослужащие на передовой. Глава Южной Осетии пожелал действующему российскому лидеру уверенной победы во благо России и всех ее граждан.

Путин не обсуждал с зарубежными коллегами намерение участвовать в выборах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин не обсуждал с зарубежными коллегами намерение идти на выборы. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента отрицательно ответил на вопрос журналистов, обсуждал ли глава государства подобные планы с кем-то из иностранных лидеров во время недавних многочисленных контактов.

Песков также допустил, что стартующая в России президентская избирательная кампания станет предметом нападок на Западе.

Безусловно, электоральная кампания тоже станет объектом нападок, это сто процентов. Мы отдаем себе в этом отчет, это понимаем

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что система работает слаженно, Россия научилась защищаться от подобных нападок.

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Что пишут западные СМИ о выдвижении Путина?

Западные СМИ также не обошли вниманием решение Путина участвовать в выборах 2024 года. Британская газета The Guardian указала, что выдвижение кандидатуры политика было ожидаемым, а его результат «не вызывает сомнений».

Издание напомнило, что по действующей российской конституции нынешний лидер может избраться еще на два срока, до 2036 года. Опрошенные аналитики считают, что планы Путина свидетельствуют о том, что он «по-прежнему твердо контролирует страну».

Агентство Reuters пишет, что действующий президент «наверняка победит», в том числе потому, что у него нет «достойного преемника».

Газета The New York Times отмечает, что заявление Путина 8 декабря положит начало кампании, которая, как ожидается, «приведет к еще одной победе» российского лидера.

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      Марина Совина
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