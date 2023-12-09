«Это будет гонка что надо» Белый дом оценил решение Путина участвовать в выборах 2024 года. Что еще говорят за рубежом?

Кирби о выдвижении Путина на президентские выборы: это будет гонка что надо

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби оценил выдвижение кандидатуры действующего российского лидера Владимира Путина на выборы президента.

Это будет гонка что надо. Это все, что я скажу об этом Джон Кирби координатор Белого дома по стратегическим

8 декабря, после церемонии вручения звезд Героям России спикер парламента ДНР Артем Жога попросил Путина принять участие в выборах президента. Глава государства ответил ему, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, а затем объявил о своем выдвижении в качестве кандидата.

Первые в истории России трехдневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Даты проведения голосования утвердила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Решение Путина идти на выборы вызвало воодушевление в Южной Осетии

Глава Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что решение Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборы 2024 года вызвало воодушевление среди жителей республики. Его слова привела пресс-секретарь политика Наталья Босикова, передает ТАСС.

Владимир Владимирович обладает всеми качествами для успешного решения стратегических задач, стоящих перед страной и народом. Именно с его именем подавляющее большинство россиян связывают веру в развитие страны и надежду на лучшее будущее Алан Гаглоев глава Южной Осетии

Гаглоев посетил зону специальной военной операции и отметил, что решение Путина пойти на выборы поддерживают военнослужащие на передовой. Глава Южной Осетии пожелал действующему российскому лидеру уверенной победы во благо России и всех ее граждан.

Путин не обсуждал с зарубежными коллегами намерение участвовать в выборах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин не обсуждал с зарубежными коллегами намерение идти на выборы. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента отрицательно ответил на вопрос журналистов, обсуждал ли глава государства подобные планы с кем-то из иностранных лидеров во время недавних многочисленных контактов.

Песков также допустил, что стартующая в России президентская избирательная кампания станет предметом нападок на Западе.

Безусловно, электоральная кампания тоже станет объектом нападок, это сто процентов. Мы отдаем себе в этом отчет, это понимаем Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что система работает слаженно, Россия научилась защищаться от подобных нападок.

Что пишут западные СМИ о выдвижении Путина?

Западные СМИ также не обошли вниманием решение Путина участвовать в выборах 2024 года. Британская газета The Guardian указала, что выдвижение кандидатуры политика было ожидаемым, а его результат «не вызывает сомнений».

Издание напомнило, что по действующей российской конституции нынешний лидер может избраться еще на два срока, до 2036 года. Опрошенные аналитики считают, что планы Путина свидетельствуют о том, что он «по-прежнему твердо контролирует страну».

Агентство Reuters пишет, что действующий президент «наверняка победит», в том числе потому, что у него нет «достойного преемника».

Газета The New York Times отмечает, что заявление Путина 8 декабря положит начало кампании, которая, как ожидается, «приведет к еще одной победе» российского лидера.

