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07:00, 9 декабря 2023Мир

В США оценили выдвижение Путина на выборы президента России

Кирби о выдвижении Путина на выборы президента РФ: это будет гонка что надо
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби оценил выдвижение кандидатуры действующего российского лидера Владимира Путина на выборы президента РФ. Его слова приводит РИА Новости.

«Это будет гонка что надо. Это все, что я скажу об этом», — со смехом сказал чиновник, комментируя журналистам намерение Путина участвовать в выборах.

8 декабря, после церемонии вручения звезд Героям России спикер парламента ДНР Артем Жога попросил Путина принять участие в выборах президента. Глава государства ответил ему, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, а затем объявил о своем выдвижении в качестве кандидата.

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      Марина Совина
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