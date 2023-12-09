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18:12, 9 декабря 2023Россия

Глава Дагестана предупредил жителей региона об аварийных отключениях света

Глава Дагестана Меликов: зимой в регионе возможны аварийные отключения света

Фото: Unsplash

Этой зимой в Дагестане возможны аварийные отключения света. Об этом жителей региона предупредил его глава Сергей Меликов, передает РИА Новости.

«Энергетический комплекс Дагестана на сегодня аварийный, это нужно признать и не стесняться этого», — сказал Меликов, подчеркнув, что людям врать нельзя.

Он объяснил, что в прежние годы руководители низшего звена докладывали наверх, что ситуация в энергосистеме хорошая, не замечая проблем и вовлекая энергетику Дагестана в состояние коллапса.

Меликов заявил, что для создания «приемлемых для проживания условий» нужны деньги на реконструкцию аварийных объектов энергосетевого комплекса, а также время для закупки и установки нового оборудования. Вместе с тем он подчеркнул, что в регионе интенсивно проводятся ремонтно-восстановительные работы.

В ноябре в кузбасском Новокузнецке из-за урагана произошли повреждения на высоковольтных электрических линиях. В связи с этим во многих районах города пропал свет. «Город не сталкивался с подобной стихией с 1978 года!» — сообщил мэр Сергей Кузнецов.

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      Алевтина Запольская
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