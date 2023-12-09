Машков назвал место собрания группы избирателей по выдвижению Путина

Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдет 16 декабря в «Зарядье»

Художественный руководитель «Табакерки» Владимир Машков назвал место собрания инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на президентские выборы. Об этом сообщает РИА Новости.

Собрание пройдет в киноконцертном зале «Зарядье» 16 декабря, рассказал он, делая заявление по итогам установочного заседания инициативной группы. «Я предложил обратиться в киноконцертный зал "Зарядье", чтобы провести в субботу собрание. Тут же я позвонил Ивану Александровичу Рудину, директору, и он сказал, что поддержит нашу инициативу, и я надеюсь, что наше собрание пройдет в субботу, 16 декабря, в "Зарядье"», — сказал Машков.

Ранее секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил о создании группы избирателей для выдвижения действующего президента России Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

8 декабря, после церемонии вручения звезд Героям России спикер парламента Донецкой народной республики Артем Жога попросил Путина принять участие в выборах президента. Глава государства ответил ему, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, а затем объявил о своем выдвижении в качестве кандидата.