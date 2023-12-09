Машков назвал место собрания группы избирателей по выдвижению Путина
Художественный руководитель «Табакерки» Владимир Машков назвал место собрания инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на президентские выборы. Об этом сообщает РИА Новости.
Собрание пройдет в киноконцертном зале «Зарядье» 16 декабря, рассказал он, делая заявление по итогам установочного заседания инициативной группы. «Я предложил обратиться в киноконцертный зал "Зарядье", чтобы провести в субботу собрание. Тут же я позвонил Ивану Александровичу Рудину, директору, и он сказал, что поддержит нашу инициативу, и я надеюсь, что наше собрание пройдет в субботу, 16 декабря, в "Зарядье"», — сказал Машков.
Ранее секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил о создании группы избирателей для выдвижения действующего президента России Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
8 декабря, после церемонии вручения звезд Героям России спикер парламента Донецкой народной республики Артем Жога попросил Путина принять участие в выборах президента. Глава государства ответил ему, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, а затем объявил о своем выдвижении в качестве кандидата.