Немцы вышли на протесты против открытия центра для беженцев

Spiegel: более тысячи немцев вышли на протест против размещения беженцев в Гере

Жители немецкого города Гера вышли на протест против открытия центра для беженцев, сообщает издание Spiegel.

По его данным, демонстрация прошла в субботу, 9 декабря. Уточняется, что число участников акции превысило 1200 человек. Кроме того, в тот же день состоялся автомобильный парад в знак протеста против центра. Как пишет газета, центр планируется открыть в здании бывшей больницы, в нем смогут проживать около 200 беженцев.

Ранее премьер Баварии и лидер оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер потребовал прекратить выплаты новым украинским беженцам. При этом он признал, что отменять выплаты ранее приехавшим беженцам незаконно.