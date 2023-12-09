США призвали наказать обстрелявших посольство в Багдаде

США призвали власти Ирака наказать ответственных за обстрел посольства

Соединенные Штаты решительно осудили ракетные обстрелы своего посольства в Багдаде в ночь на 8 декабря. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

«Мы призываем иракские силы безопасности немедленно провести расследование и арестовать виновных в этих нападениях и привлечь их к ответственности», — отмечается в сообщении. Представители ведомства отметили, что местные власти взяли на себя ответственность защищать дипломатические миссии, а также военнослужащих США, прибывших в страну по приглашению Ирака.

В Госдепартаменте подчеркнули, что многие связанные с Ираном ополченцы, которые свободно располагаются в стране, угрожают безопасности и стабильности, а поэтому США призвали наказать виновных за нападение. «Это не подлежит обсуждению, как и наше право на самооборону», — заключили представители федерального органа.

Утром 8 декабря стало известно, что окрестности посольства США в особо охраняемой «зеленой зоне» в центре Багдада подверглись ракетному обстрелу. Были слышны взрывы, а внутри здания включились сирены тревоги.