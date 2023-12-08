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07:08, 8 декабря 2023Мир

В Багдаде район посольства США обстреляли ракетами

Shafaq News: окрестности посольства США в Багдаде подверглись ракетному обстрелу

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Окрестности посольства Соединенных Штатов в особо охраняемой «зеленой зоне» в центре Багдада подверглись ракетному обстрелу. Об этом сообщает агентство Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности Ирака.

«В окрестностях американского посольства в Багдаде были слышны взрывы, а внутри здания включились сирены тревоги», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, окрестности посольства были обстреляны несколькими ракетами. Информации о том, кто может стоять за этой атакой, пока нет.

Ранее сообщалось, что в ответ на участившиеся нападения на базы США в Сирии и Ираке американские военные нанесли удары по двум объектам в Сирии. В Пентагоне пояснили, что таким образом Штаты показывают всем, что будут защищать своих граждан и национальные интересы.

После этого глава поддерживаемого Ираном шиитского ополчения в Ираке «Харакат Ан-Нуджаба» Али аль-Асади заявил, что президента США Джо Байдена и американских военных ждут сюрпризы.

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      Марина Совина
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