Появились подробности гибели двух россиян в машине на морозе

Причиной гибели двух россиян в Екатеринбурге назвали отравление угарным газом

Личности погибших в своей машине в Екатеринбурге россиян установлены. Об этом, как сообщает портал E1.Ru, рассказали в региональном ГУ МВД.

По предварительным данным, мужчина 1992 года рождения и женщина 2000 года рождения погибли в результате отравления угарным газом.

Тела мужчины и женщины обнаружил случайный прохожий вечером 9 декабря в Академическом районе Екатеринбурга.

В правоохранительных органах пока считают, что криминальной подоплеки в гибели россиян нет.