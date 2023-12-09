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23:45, 9 декабря 2023Россия

Появились подробности гибели двух россиян в машине на морозе

Причиной гибели двух россиян в Екатеринбурге назвали отравление угарным газом

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Личности погибших в своей машине в Екатеринбурге россиян установлены. Об этом, как сообщает портал E1.Ru, рассказали в региональном ГУ МВД.

По предварительным данным, мужчина 1992 года рождения и женщина 2000 года рождения погибли в результате отравления угарным газом.

Тела мужчины и женщины обнаружил случайный прохожий вечером 9 декабря в Академическом районе Екатеринбурга.

В правоохранительных органах пока считают, что криминальной подоплеки в гибели россиян нет.

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      Марина Совина
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