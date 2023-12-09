Спикер парламента ДНР рассказал об обращении к Путину «в неуставной форме»

Артем Жога: я нарушил все протоколы на встрече с Путиным

Председатель Народного совета ДНР Артем Жога рассказал, как обратился к Владимиру Путину «в неуставной форме» во время визита в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я даже сам не знал, в каком формате будет проходить это мероприятие, что у меня будет возможность обратить на себя внимание Владимира Владимировича, потому что я нарушил все протоколы, обратился к верховному главнокомандующему как-то в неуставной форме, будем так выражаться», — заявил Жога.

В пятницу, 8 декабря, Владимир Путин рассказал ему, что собирается выдвигаться на новый президентский срок. Спикер парламента ДНР обратился к президенту с просьбой об этом в Кремле во время неформального общения после награждения медалями «Золотая звезда» Героев России.

Жога отметил, что перед поездкой в Москву обсуждал с боевыми товарищами предстоящие в марте президентские выборы. Они пришли к выводу, что пойдут на голосование только если в списке кандидатов будет фамилия Путина.

Президент России Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства 8 декабря. По словам Жоги, Путин заявил, что будет баллотироваться на пост главы государства, так как «именно сегодня нужно быть с народом».

