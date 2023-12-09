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21:25, 9 декабря 2023Мир

Сын Байдена заявил о попытках его убийства

Сын Байдена Хантер заявил, что его пытаются убить

Фото: Tom Brenner / Reuters

Сын президента США Джо Байдена Хантер рассказал, что его пытаются убить. Об этом он заявил во время подкаста диджея Moby.

Он пояснил, что его критики из числа республиканцев таким образом хотят уничтожить президентство его отца. «Они знают, что эта боль будет сильнее, чем сможет вынести мой отец», — сказал Байден-младший.

Сыну Байдена по обвинениям в неуплате 1,4 миллиона долларов налогов грозит до 17 лет тюрьмы. Накануне ему были предъявлены обвинения.

Защита Хантера Байдена назвала дело о неуплате налогов политическим. Адвокаты считают, что спецпрокурор Дэвид Вайс находится под давлением республиканцев, он завел «беспрецедентное и противоречащее конституции» о нарушениях при обороте оружия, а в настоящее время, спустя пять лет расследования — о неуплате налогов, без каких-либо новых доказательств.

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      Марина Совина
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