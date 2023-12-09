Чиновников ЕС напугал возможный приход Трампа к власти

NYT: описаны настроения чиновников ЕС относительно прихода Трампа к власти в США

Европейские чиновники оказались напуганы возможностью возвращения Дональда Трампа к власти в Соединенных Штатах. Об этом говорится в материале газеты The New York Times (NYT).

Журналисты издания описали настроения в кругах политиков Европейского союза (ЕС) относительно будущих выборов в США. В частности, многие чиновники опасаются возвращения в Вашингтон Трампа, так как не знают, как с ним себя вести.

Авторы газеты перечислили причины появления подобных настроений. Так, Трамп неоднократно говорил, что считает НАТО «нахлебниками», которые тратят деньги США. В этой связи 45-й президент США может навредить альянсу — например, спровоцировать выход из него Соединенных Штатов.

В материале говорится, что европейские послы и представители элиты «совершают поломничества» к соратникам Трампа, чтобы узнать о его намерениях. Одним их вариантов сосуществования с возможным президентом рассматривают тактику на основе лести и деловых подношений.

Также неизвестно, какова будет политика Дональда Трампа относительно Украины, хотя в июле политик говорил, что смог бы завершить российско-украинский конфликт за 24 часа. «Бросит ли он Зеленского "под автобус" в первые три месяца своего срока?» — задалась вопросом бывший помощник генсека НАТО по оборонным инвестициям Камилла Гранд.

Авторы заметки подытожили, что, в случае прихода к власти, Дональд Трамп поддержит консервативное движение, которое стало более скептически относиться к союзникам и вмешательству США за рубежом. «Америка прежде всего», — ответил на просьбу журналистов NYT поделиться своими планами Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что рейтинг кандидата в президенты США Дональда Трампа впервые превысил рейтинг действующего главы государства Джо Байдена в предвыборных опросах. Согласно опросам, 47 процентов респондентов проглосовали бы за Трампа сейчас, за Джо Байдена высказались 43 процента избирателей.