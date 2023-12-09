В Китае заявили о новом этапе конфликта на Украине

GT: украинский конфликт переход в следующую фазу, где возможны переговоры с РФ

Конфликт на Украине переходит на новый этап, где открываются возможности для начала мирных переговоров с Россией. Об этом заявили авторы китайского издания Global Times (GT).

Журналисты считают, что новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) маловероятно, так как это требует огромных финансовых ресурсов и затрат. В связи с этим «откроется окно для возобновления мирных переговоров».

«Украинский конфликт (…) наконец-то подает признаки сворачивания спустя почти 22 месяца военных действий», — говорится в публикации.

Авторы также уверены, что к переговорам Киев подтолкнет недостаток помощи от Вашингтона. 7 декабря стало известно, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Уточняется, что демократы, выдвинувшие проект, не набрали нужного количества голосов.