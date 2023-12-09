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06:25, 10 декабря 2023Интернет и СМИ

В США предостерегли от поддержки желания Киева вернуть Крым

American Conservative: участие США в борьбе за Крым приведет к мировой войне

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Если США будут поддерживать желание Киева вернуть Крым, то это приведет к мировой войны. Такая точка зрения содержится в публикации издания American Conservative.

По мнению автора статьи Брэдли Девлин, американские политики не должны одобрять притязания на полуостров. В частности. журналист выделяет бывшего полпреда США Никки Хэйли, которая во время дебатов между кандидатами в президенты от Республиканской партии заявила, что нужно помочь Украине вернуть Донецк, Луганск и Крым.

Как считает Девлин, единственная причина включения Крымы в этот список — желание развять новую мировую войну.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что президент США Джо Байден провоцирует ядерный конфликт с Россией.

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      Марина Совина
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