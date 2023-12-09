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16:01, 9 декабря 2023Интернет и СМИ

В США заявили о попавшем в тупик Байдене. Почему его действия сочли неожиданной помощью России?

NYT: помощь Украине висит на волоске из-за нового запроса Байдена

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Запрос президента США Джо Байдена в Конгресс стал неожиданной помощью России и поставил в тупик самого американского лидера. Как сообщает The New York Times, Байден включил в свой запрос просьбу о выделении дополнительных средств на безопасность границы с Мексикой. Таким образом он хотел заручиться поддержкой республиканцев.

Поддержка Украины оказалась на волоске из-за действий Байдена

Просьба Байдена выделить дополнительные средства на защиту границы вызвала дискуссии в Конгрессе. По мнению авторов газеты, президент США хотел «подсластить пилюлю» для республиканцев, однако теперь вынужден идти на уступки.

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«Вынеся этот вопрос на обсуждение, он спровоцировал правых требовать широких изменений в политике, касающейся ситуации на границе. В результате чего его собственная партия разделилась в мнениях по этому вопросу», — говорится в материале.

По данным источников, Белый дом готов затруднить получение убежища в Соединенных Штатах, однако республиканцам этого недостаточно — они считают, что США должны лишить большинство мигрантов права на убежище а также требуют, чтобы они ожидали рассмотрения дела на территории Мексики. Из-за этого тупика, пишет NYT, поддержка Украины оказалась на волоске.

Белый дом заявлял о критическом моменте в поддержке Киева

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что финансовая помощь Украине со стороны США на сегодняшний день переживает критический момент. По его словам, сейчас у Вашингтона уже нет той гибкости для финансирования Киева, какая была ранее. В связи с этим Соединенные Штаты начали выделять пакеты помощи с гораздо меньшим приростом с точки зрения денег, направляемых Украине.

Фото: Orhan Cam / Shutterstock / Fotodom

Кроме того, Кирби сообщал, что прогресс в переговорах с Конгрессом США о согласовании новой помощи Украине пока отсутствует. По его словам, США сейчас не могут давать Украине никаких гарантий.

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      Варвара Кошечкина
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