В WhatsApp появилось сообщение о новом ограничении

WhatsApp решил отменить неограниченное хранение данных пользователей в облаке

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp начали предупреждать пользователей об ограничении хранения данных, которое появится в ближайшие месяцы. Об этом сообщает WABetaInfo.

В новой бета-версии программы 2.23.26.7 для Android появился информационный баннер, согласно которому WhatsApp и Google решили отменить неограниченное хранение данных пользователей в облаке. «Резервные копии начнут сохраняться на ваших Google Drive в ближайшие несколько месяцев», — сказано в сообщении.

Баннер должен предупредить пользователей о скорых изменениях, чтобы они успели сохранить свои чаты и медиафайлы. Резервные копии все также будут храниться на Google Drive, но только на личных аккаунтах пользователей. При этом бесплатное облачное хранилище вмещает только 15 гигабайт, в которые включены все другие документы и прочие файлы.

Если место на диске закончится, пользователь рискует потерять все переписки, например, при смене телефона. Издание отмечает, что новый баннер появляется только в бета-версиях мессенджера.

Ранее в WhatsApp появились исчезающие голосовые сообщения. Теперь пользователи WhatsApp смогут отправлять голосовые сообщения, которые будут удаляться после одного прослушивания.