«Зенит» победил «Нижний Новгород» в матче РПЛ

«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» со счетом 1:0 в матче РПЛ

«Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0. На 15-й минуте хозяев вывел вперед Матео Кассьерра.

Благодаря победе сине-бело-голубые набрали 36 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с 24 очками располагается на девятой строке.

18-й тур РПЛ станет последним перед зимней паузой. Турнир возобновится в марте: «Зенит» дома сыграет с московским «Спартаком», а «Нижний Новгород» примет воронежский «Факел».