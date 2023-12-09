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12:56, 9 декабря 2023Из жизни

Жители города пожаловались на терроризирующее их стадо коров

UPI: жители города Марс в США пожаловались на терроризирующее их стадо коров

Фото: Andrew Cullen / Reuters

В США стадо сбежавших с фермы коров затерроризировало жителей города в штате Пенсильвания. Об этом сообщает UPI.

Люди пожаловались, что животные уже несколько месяцев свободно бродят по району Брукхейвен в городе Марс, заходят во дворы, портят сады и разрушают рождественские украшения.

Более того, иногда вместе с коровами во дворы забредают и быки. «У моего соседа через дорогу бык улегся спать прямо возле его машин на подъездной дорожке. Они забираются на задние дворы. И еще гадят повсюду», — рассказал Бен Ратжен.

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Жители выяснили, что коровы проникают на территорию района с близлежащей фермы. Ее владелец рассказал, что заборы на его предприятии повреждены срубленными деревьями. Мужчина пообещал заделать дыры в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сбежавшая от хозяйки корова забодала 75-летнего мужчину. Выяснилось, что животное сбежало во время выгрузки его из машины на рынке.

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      Никита Савин
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