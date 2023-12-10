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02:21, 10 декабря 2023Из жизни

Аппарат МРТ ранил американку в ягодицу из ее пистолета

Американка пронесла пистолет на МРТ-обследование и ранила себя в ягодицу

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Жительница американского штата Висконсин получила огнестрельное ранение в ягодицу во время обследования на магнитно-резонансном томографе (МРТ). Об этом пишет Daily Mail.

57-летняя женщина проигнорировала просьбу оставить все металлические вещи вне кабинета с томографом, представляющим из себя мощный магнит. Она прошла на процедуру с пистолетом, сильное магнитное поле сдвинуло спусковой крючок и произошел выстрел.

Пострадавшая получила легкое ранение — пуля вошла в подкожно-жировую клетчатку правой ягодицы и вылетела наружу. Женщину перевели в больницу, где ее успешно прооперировали. Получил ли повреждения МРТ-сканер, не сообщается.

В феврале схожий инцидент с адвокатом Леандро Матиасом из Бразилии закончился трагически. Магнитное поле притянуло пистолет, и он ударился об аппарат МРТ. Из-за столкновения оружие выстрелило и пуля попала в живот Матиасу.

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      Марина Совина
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