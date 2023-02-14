Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:14, 14 февраля 2023Из жизни

Адвокат забыл убрать пистолет и умер от пулевого ранения во время МРТ

G1 Globo: в Бразилии пистолет выстрелил в мужчину, притянувшись к аппарату МРТ

Кадр: @leandromathias_adv / TikTok

Адвокат Леандро Матиас из Бразилии умер от пулевого ранения из-за того, что забыл убрать пистолет и подошел к аппарату магнитно-резонансной томографии (МРТ). Об этом сообщает G1 Globo.

40-летний мужчина сопровождал мать на приеме в медицинской лаборатории и должен был находиться с ней во время исследования в аппарате МРТ. Перед процедурой врачи попросили Матиаса и его мать убрать все металлические предметы и подписать документ, подтверждающий, что они ознакомлены с правилами учреждения.

Несмотря на просьбы врачей, мужчина не убрал пистолет, который носил с собой. Вместе с оружием, заряженным 30 патронами, Матиас зашел в кабинет томографии. Внезапно магнитное поле притянуло пистолет, и он ударился об аппарат МРТ. Из-за столкновения оружие выстрелило и попало в живот Матиасу. Пуля едва не задела врачей, находившихся в кабинете.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Какая нелепая смерть Самые яркие кандидаты на премию Дарвина
Какая нелепая смертьСамые яркие кандидаты на премию Дарвина
7 апреля 2017

Мужчину срочно госпитализировали. Врачи боролись за жизнь Матиаса в течение трех недель, однако он скончался от тяжелого ранения. Полиция подтвердила, что пистолет мужчины был зарегистрирован, и у него была действующая лицензия. При жизни Матиас вел страницы в социальных сетях, посвященные оружию.

Ранее сообщалось, что в США мальчик случайно выстрелил в старшего брата из ружья. Пострадавшего доставили в больницу, где он скоропостижно скончался.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Министр обороны ФРГ негативно оценил возможности ВСУ на фронте
Армения передаст Азербайджану обновленный вариант мирного договора
В соседней с Россией провинции Китая заметили НЛО
Внутренние переселенцы на Украине пожаловались на прекращение выплат
Во Франции сочли бессмысленными поставки истребителей на Украину
Адвокат забыл убрать пистолет и умер от пулевого ранения во время МРТ
Мизулина предложила сделать творчество иноагентов народным достоянием
Володин призвал обсудить наказание для поливающих грязью Россию
В Шереметьево задержали прилетевшую из Омана россиянку с маслом каннабиса
Казахстан заменил Европе российский уголь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.