Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:43, 10 декабря 2023Россия

Бывший топ-менеджер Росбанка попал в массовое ДТП в Москве

Mash: в Москве бывший топ-менеджер Росбанка Сокольский попал в ДТП из трех машин
СюжетДТП в Москве:

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Бывший топ-менеджер Росбанка Андрей Сокольский попал в массовое ДТП на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, авария с участием трех машин произошла в ночь на воскресенье, 12 декабря, на улице Вавилова. В результате ДТП столкнулись автомобили Kia, Mercedes-Benz и BMW X6. В последней находился бывший топ-менеджер вместе со своим ребенком, они не пострадали. Водитель Kia после аварии получил легкую травму ноги.

Сокольский стал директором департамента развития розничных продаж Росбанка в 2014 году и проработал на этой должности почти десять лет.

Ранее в ДТП в центре Москвы попал заместитель главы МЧС Анатолий Супруновский.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о «совсем оборзевших» властях Украины

      Путин заявил о зависимости будущего России от боевой работы участников СВО

      В России рассказали о потере Украиной на Днепре четверти всех морпехов

      Путин пообещал обязательно посещать новые регионы России

      Одна страна возобновила закупки СПГ у России после трехмесячного перерыва

      В Крыму назвали «опиумом для украинцев» план Киева по захвату полуострова

      Байден перекрестился в ответ на слова Трампа о диктатуре

      В Иране начали готовить соглашение с Россией в сфере информационной безопасности

      Генсек ООН заявил о подрыве авторитета Совета Безопасности

      Бывший топ-менеджер Росбанка попал в массовое ДТП в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости