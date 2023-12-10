Бывший топ-менеджер Росбанка попал в массовое ДТП в Москве

Mash: в Москве бывший топ-менеджер Росбанка Сокольский попал в ДТП из трех машин

Бывший топ-менеджер Росбанка Андрей Сокольский попал в массовое ДТП на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, авария с участием трех машин произошла в ночь на воскресенье, 12 декабря, на улице Вавилова. В результате ДТП столкнулись автомобили Kia, Mercedes-Benz и BMW X6. В последней находился бывший топ-менеджер вместе со своим ребенком, они не пострадали. Водитель Kia после аварии получил легкую травму ноги.

Сокольский стал директором департамента развития розничных продаж Росбанка в 2014 году и проработал на этой должности почти десять лет.

Ранее в ДТП в центре Москвы попал заместитель главы МЧС Анатолий Супруновский.

