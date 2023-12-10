Власти Чехии отказали большинству желающих присоединиться к ВСУ

Власти Чехии разрешили 152 гражданам из 553 желающих присоединиться к ВСУ

Власти Чехии разрешили 152 гражданам страны из 553 вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об отказе большинству желающих отправиться на фронт сообщает издание iDnes.

В период с 24 февраля 2022 года по 1 декабря 2023 года чешские власти одобрили заявки 151 гражданина и одной гражданки на присоединение к ВСУ.

По данным издания, всего было направлено 553 прошения, в том числе от четырех женщин. Их заявления рассматривали чешские МИД, МВД и Минобороны, а затем президенты: сначала Милош Земан, а затем сменивший его Петр Павел.

Ранее чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что Чехия вынуждена сокращать помощь Украине из-за сокращения запасов вооружений.

До этого один из офицеров украинских войск Дмитрий Костюк рассказал, что многие иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, покидают страну, столкнувшись с ожесточенными боями.