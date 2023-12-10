Двоих пострадавших при стрельбе в брянской гимназии подростков ввели в кому

Mash: врачи ввели в кому двоих пострадавших при стрельбе в брянской гимназии

Врачи ввели в медикаментозную кому двоих из пяти подростков, пострадавших во время стрельбы в брянской гимназии. Об этом сообщил Mash в Telegram.

Как стало известно изданию, одному из школьников картечь попала в левое предплечье, бедро, колено и грудную клетку. Мальчику провели операцию по сращиванию костей руки, а также вставили в ногу спицы. Повреждений внутренних органов у мальчика не выявили. Врачи оценивают состояние подростка как стабильно тяжелое.

Второй введенный в кому мальчик также находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали ранения селезенки, спины, поясницы и левого плеча. Также неврологи заподозрили повреждение локтевого и лучевого нервов. По информации канала, из тела школьника извлекли семь металлических дробей, однако еще несколько штук остались внутри, так как их удаление может привести к негативным последствиям. Помимо это, хирурги смогли остановить внутреннее кровотечение из селезенки подростка.

Сейчас за подростками наблюдают врачи.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал, что состояние троих раненых подростков, проходящих лечение в Брянске, оценивается как средней тяжести. Угрозы их жизни нет.

Утром 7 декабря восьмиклассница принесла в брянскую гимназию №5 отцовский дробовик и нож. Она успела ранить несколько человек, после чего лишила себя жизни.