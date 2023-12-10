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16:25, 10 декабря 2023Россия

Двоих пострадавших при стрельбе в брянской гимназии подростков ввели в кому

Mash: врачи ввели в кому двоих пострадавших при стрельбе в брянской гимназии

Фото: Андрей Мазунин / РИА Новости

Врачи ввели в медикаментозную кому двоих из пяти подростков, пострадавших во время стрельбы в брянской гимназии. Об этом сообщил Mash в Telegram.

Как стало известно изданию, одному из школьников картечь попала в левое предплечье, бедро, колено и грудную клетку. Мальчику провели операцию по сращиванию костей руки, а также вставили в ногу спицы. Повреждений внутренних органов у мальчика не выявили. Врачи оценивают состояние подростка как стабильно тяжелое.

Второй введенный в кому мальчик также находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали ранения селезенки, спины, поясницы и левого плеча. Также неврологи заподозрили повреждение локтевого и лучевого нервов. По информации канала, из тела школьника извлекли семь металлических дробей, однако еще несколько штук остались внутри, так как их удаление может привести к негативным последствиям. Помимо это, хирурги смогли остановить внутреннее кровотечение из селезенки подростка.

Сейчас за подростками наблюдают врачи.

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Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал, что состояние троих раненых подростков, проходящих лечение в Брянске, оценивается как средней тяжести. Угрозы их жизни нет.

Утром 7 декабря восьмиклассница принесла в брянскую гимназию №5 отцовский дробовик и нож. Она успела ранить несколько человек, после чего лишила себя жизни.

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      Константин Лысяков
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