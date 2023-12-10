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09:41, 10 декабря 2023Мир

Французские военные сбили над Красным морем два дрона

AFP: французский фрегат сбил над Красным морем йеменские дроны

Фото: Unsplash

Французский фрегат Languedoc в ночь на воскресенье, 10 декабря, сбил над Красным морем два дрона, направлявшихся в его сторону со стороны территории Йемена и пресек попытку атаки, передает AFP со ссылкой на Главный штаб Вооруженных сил Франции.

По данным французских военных, напасть пытались на фрегат ВМС D653 Languedoc. Беспилотники, предположительно запущенные йеменскими хуситами, были сбиты огнем зенитных средств корабля. О его повреждениях не сообщается.

Отмечается, что подвергшееся атаке судно находилось на расстоянии 110 километров от берега.

Ранее в ноябре текущего года эсминец США Thomas Hudner сбил в Красном море йеменский беспилотник. Повстанцы-хуситы в свою очередь заявили о намерении атаковать израильские гражданские корабли, которые окажутся в зоне досягаемости их средств поражения.

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      Дмитрий Воронин
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