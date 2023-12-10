СБУ ответила Илону Маску на вопрос об аресте американца. Миллиардер требовал объяснений от Зеленского

СБУ: американца Лира арестовали на Украине из-за поддержки РФ в СВО

Миллиардер Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест гражданина США Гонсало Лиры на Украине. Бизнесмен выступил с обращением после заявления телеведущего Такера Карлсона, который сообщил, что американского блогера пытают. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что гражданин США нарушил законы страны — он оправдывал действия России.

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Миллиардер обратился к президенту Украины после того, как узнал, что Лира находится в заключении в Киеве за критику Зеленского с июля.

Американец в украинской тюрьме после того, как мы отправили им более ста миллиардов долларов? Может, дело не только в критике Зеленского? Если дело только в этом, тогда у нас большие проблемы Илон Маск предприниматель и миллиардер

Журналиста и блогера Гонсало Лиру задержали в Харькове в мае по статье об оправдании и признании «агрессии России против Украины». Тогда сообщалось, что он снимал провокационные видео, в которых пытался «фиксировать лица украинских защитников и оскорблял их». Лира в свою очередь сообщал, что не занимает какую-либо сторону, а только анализирует происходящее.

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СБУ объяснила арест на Украине гражданина США и Чили поддержкой им России. «В мае 2023 года СБУ разоблачила в Харьковской области блогера с двойным гражданством (Чили и США), который систематически оправдывал российскую агрессию в Украине и распространял пророссийские тезисы в своих социальных сетях», — заявили в ведомстве.

Кадр: @CoachRedPill / YouTube

По данным службы, блогеру предъявили обвинение по статье «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников». В СБУ сообщили, что в мае 2023 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, а позже за него внесли залог и отправили его под домашний арест.

Позже, как отмечается в заявлении СБУ, блогер якобы нарушил закон и «попытался бежать от правосудия». Он пытался пересечь границу Украины и Венгрии на мотоцикле. На пограничном пункте его не пропустили, а позже задержали в Закарпатье и привезли в Харьков.