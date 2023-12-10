СБУ ответила Илону Маску на вопрос об аресте американца. Миллиардер требовал объяснений от Зеленского
Миллиардер Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест гражданина США Гонсало Лиры на Украине. Бизнесмен выступил с обращением после заявления телеведущего Такера Карлсона, который сообщил, что американского блогера пытают. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что гражданин США нарушил законы страны — он оправдывал действия России.
Маск напомнил, что США отправили Украине свыше 100 миллионов долларов
Миллиардер обратился к президенту Украины после того, как узнал, что Лира находится в заключении в Киеве за критику Зеленского с июля.
Американец в украинской тюрьме после того, как мы отправили им более ста миллиардов долларов? Может, дело не только в критике Зеленского? Если дело только в этом, тогда у нас большие проблемы
Журналиста и блогера Гонсало Лиру задержали в Харькове в мае по статье об оправдании и признании «агрессии России против Украины». Тогда сообщалось, что он снимал провокационные видео, в которых пытался «фиксировать лица украинских защитников и оскорблял их». Лира в свою очередь сообщал, что не занимает какую-либо сторону, а только анализирует происходящее.
СБУ ответила Маску и заявила о попытках блогера избежать правосудия
СБУ объяснила арест на Украине гражданина США и Чили поддержкой им России. «В мае 2023 года СБУ разоблачила в Харьковской области блогера с двойным гражданством (Чили и США), который систематически оправдывал российскую агрессию в Украине и распространял пророссийские тезисы в своих социальных сетях», — заявили в ведомстве.
По данным службы, блогеру предъявили обвинение по статье «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников». В СБУ сообщили, что в мае 2023 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, а позже за него внесли залог и отправили его под домашний арест.
Позже, как отмечается в заявлении СБУ, блогер якобы нарушил закон и «попытался бежать от правосудия». Он пытался пересечь границу Украины и Венгрии на мотоцикле. На пограничном пункте его не пропустили, а позже задержали в Закарпатье и привезли в Харьков.