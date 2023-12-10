MWM: Украина вербует иностранных наемников из-за огромных потерь армии

Киев пытается вербовать иностранных наемников из-за огромных потерь украинской армии. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

«Потребность в иностранном персонале возросла в связи с тем, что украинские войска, по многочисленным сообщениям, несут огромные потери», — утверждается в статье. Эксперты также обратили внимание на тот факт, что необходимость в наемных солдатах сильно возросла после неудачного контрнаступления.

MWM привел статистику, что продолжительность жизни украинских солдат в горячих точках фронта иногда составляет всего четыре часа. Издание со ссылкой на украинских офицеров заявляет, что 80-90 процентов солдат среди подразделений, которые отправляются на боевые действия, не возвращаются.

Журналисты напомнили, что украинские власти повысили максимальный возраст для призыва мужчин, забирая служить пожилых людей, а с сентября установили новые требования для военнообязанных женщин.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что мобилизация в стране будет сложной. Он отметил, что Киев готовит новую программу, призванную освещать мобилизацию и вести разъяснительную работу с населением.

В ноябре сообщалось, что с начала мобилизации с Украины бежали порядка 20 тысяч призванных на военную службу мужчин. Как заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский, эта проблема является серьезной, так как в стране «все еще сильна коррупция».