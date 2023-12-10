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21:22, 10 декабря 2023Мир

После окончания перемирия ЦАХАЛ атаковал более 3500 целей в Газе

ЦАХАЛ: после окончания перемирия Израиль атаковал более 3500 целей в Газе

Фото: Majdi Fathi/ Keystone Press Agency / Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказала, что после окончания перемирия с движением ХАМАС ее военные нанесли более 3500 ударов по объектам в секторе Газа. Об этом сказано в заявлении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«С тех пор, как ХАМАС нарушил оперативную паузу и ЦАХАЛ возобновил боевые действия, ВВС Израиля нанесли удары по более чем 3500 террористическим объектам в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Также в заявлении утверждается, что с начала войны в Газе было поражено 22 000 «террористических объектов».

9 декабря в ХАМАС заявили, что более 100 мечетей и три христианских храма были разрушены в результате атак Армии обороны Израиля на сектор Газа. Как уточняется, израильские силы нанесли удары по большинству исторических памятников в анклаве.

Ранее издание The New York Times написало, что Израиль обвинил ХАМАС в ракетных обстрелах из гуманитарных зон на юге сектора Газа, где ищут убежища тысячи палестинцев.

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      Марина Совина
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