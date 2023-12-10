Раскрыто состояние пострадавших при стрельбе в брянской гимназии подростков

Пострадавшие при стрельбе в брянской гимназии остаются в тяжелом состоянии

Минздрав России раскрыл состояние подростков, пострадавших при стрельбе в брянской гимназии. Об этом сообщает РИА Новости.

Эвакуированные из Брянска в Москву школьники остаются в стабильно тяжелом состоянии. В настоящий момент за подростками наблюдают врачи.

Ранее сообщалось, что медики ввели в медикаментозную кому двоих из пяти пострадавших в инциденте. Отмечалось, что одному из школьников картечь попала в левое предплечье, бедро, колено и грудную клетку. У второго мальчика диагностировали ранения селезенки, спины, поясницы и левого плеча.

Утром 7 декабря восьмиклассница принесла в брянскую гимназию №5 отцовский дробовик и нож. Она успела ранить несколько человек, после чего лишила себя жизни.