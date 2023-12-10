Глава американского вуза подала в отставку из-за обвинений в антисемитизме

Ректор Пенсильванского университета Лиз Мэгилл уйдет в отставку на фоне скандала

Глава Пенсильванского университета Лиз Мэгилл приняла решение уйти в отставку на фоне скандала, связанного с антиизраильскими выступлениями в американских вузах. Соответствующее объявление было размещено на сайте учебного учреждения.

«Президент Лиз Мэгилл по собственному желанию подала в отставку с поста президента Пенсильванского университета», — говорится в сообщении. При этом уточняется, что она продолжит преподавать в вузе. Мэгилл прокомментировала свое решение, подчеркнув, что для нее было большой честью работать на этой должности.

Ранее 74 конгрессмена США призвали уволить трех ректоров крупных вузов за антисемитизм в их учебных заведениях. Они настаивают на увольнении ректоров Гарвардского, Пенсильванского университетов (Penn) и Массачусетского технологического института (MIT).