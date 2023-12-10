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15:03, 10 декабря 2023Россия

Стало известно о поджоге подстанции недалеко от аэропорта в Подмосковье

Недалеко от аэропорта Жуковский подожгли трансформаторную подстанцию
СюжетПожар в Москве:

Фото: Unsplash

В Подмосковье недалеко от аэропорта Жуковский подожгли трансформаторную подстанцию. Об этом со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал Shot.

Обгоревшая подстанция была найдена рядом с железнодорожной станцией Есенинская. К моменту обнаружения возгорание потухло. Отмечается, что инцидент не повилял на движение электричек, поскольку подстанция еще не была введена в эксплуатацию. С места происшествия были изъяты отпечатки, сейчас следователи также изучают записи с камер видеонаблюдения.

24 ноября сообщалось о пожаре на электроподстанции на юго-востоке Москвы в результате возгорания трансформатора. До этого также стало известно о вспышке и пожаре в районе электроподстанции в городе Лыткарино в Московской области.

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      Мария Совина
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