Стало известно о поджоге подстанции недалеко от аэропорта в Подмосковье

Недалеко от аэропорта Жуковский подожгли трансформаторную подстанцию

В Подмосковье недалеко от аэропорта Жуковский подожгли трансформаторную подстанцию. Об этом со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал Shot.

Обгоревшая подстанция была найдена рядом с железнодорожной станцией Есенинская. К моменту обнаружения возгорание потухло. Отмечается, что инцидент не повилял на движение электричек, поскольку подстанция еще не была введена в эксплуатацию. С места происшествия были изъяты отпечатки, сейчас следователи также изучают записи с камер видеонаблюдения.

24 ноября сообщалось о пожаре на электроподстанции на юго-востоке Москвы в результате возгорания трансформатора. До этого также стало известно о вспышке и пожаре в районе электроподстанции в городе Лыткарино в Московской области.