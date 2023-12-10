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14:10, 10 декабря 2023Россия

В Москве овчарка вытащила из коляски спящего младенца и попыталась загрызть

Shot: в Новой Москве немецкая овчарка попыталась загрызть трехмесячного мальчика

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Новой Москве немецкая овчарка попыталась загрызть младенца, спящего в коляске. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, вечером 9 декабря 33-летняя жительница поселения Сосенское оставила своего трехмесячного сына в коляске на улице возле дома вместе с собакой, а сама отошла домой. Когда женщина вернулась, то увидела, что пес терзает мальчика на снегу.

Как пишет канал, ребенка поместили в реанимацию. У него диагностировали множественные раны живота, спины и ног, черепно-мозговую травму, а также ушиб головного мозга с кровоизлиянием. О его дальнейшей судьбе врачи прогнозов не дают.

Ранее в Москве бультерьер набросился на свою хозяйку и едва не загрыз ее после того, как она сделала ему замечание. Сначала собака искусала женщине ягодицы, а затем вцепилась в палец. Россиянка смогла самостоятельно выбраться из квартиры, ее соседи вызвали скорую и отогнали домашнее животное.

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      Константин Лысяков
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