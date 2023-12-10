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11:27, 10 декабря 2023Бывший СССР

В России рассказали о потере Украиной на Днепре четверти всех морпехов

Военный эксперт Шурыгин заявил о потере ВСУ на Днепре около 13 тысяч морпехов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться на левый берег Днепра и там закрепиться приводят к огромным потерям среди бригад морской пехоты, направленных президентом Владимиром Зеленским на херсонское направление. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, пишет «МК».

По его словам, за два месяца боев в районе Крынок и Андреевского моста Украина потеряла около 13 тысяч военнослужащих. «Это, фактически, четверть всей украинской морской пехоты», — подчеркнул Шурыгин.

По словам эксперта, успехи российских войск в этом районе отчасти связана с эффективным руководством командующего воздушно-десантными войсками ВДВ, генерала Михаила Теплинского, который «спокойно и безжалостно перемалывает украинские войска на левом берегу Днепра».

Ранее сдавшийся в плен снайпер 36-й бригады морской пехоты ВСУ Максим Мирончук рассказал, что высаживающиеся на левом берегу Днепра военные ВСУ уничтожаются целыми взводами. Кроме того, по его словам, среди украинских военных очень много раненых.

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      Константин Лысяков
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