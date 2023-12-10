В Словакии заявили о продолжении забастовок на границе с Украиной

Teraz: словацкие перевозчики продолжат блокаду на границе с Украиной 11 декабря

Словацкие перевозчики собираются продолжить блокаду на границе с Украиной в понедельник, 11 декабря в 15:00. Она продлится до тех пор, пока не будут выполнены все требования протестующих, передает новостной портал Teraz со ссылкой на заявление Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS).

Главным условием для прекращения забастовок UNAS остается отмена «транспортного безвиза», которые действует между Украиной и ЕС. До тех пор въезд украинского грузового транспорта на территорию Словакии будет заблокирован, указано в заявлении. Протесты не затронут пассажирские перевозки.

Ранее глава Минтранса Словакии Йозеф Раж заявил, что республика усилит контроль за фурами, следующими через территорию страны, в том числе за украинскими большегрузами. Он добавил, что большинство проверенных ранее украинских дальнобойщиков осуществляли перевозки нелегально.

Забастовки словацких и польских водителей начались в ноябре, причиной стал приказ Еврокомиссии, отменяющий для украинских перевозчиков необходимость получения разрешений на въезд в Евросоюз. Дальнобойщики из восточноевропейских стран потребовали ввести коммерческие ограничения для украинских коллег.