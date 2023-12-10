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05:12, 10 декабря 2023Бывший СССР

В ВСУ заявили о планах сдать позиции

Офицер Грин: ВСУ придется сдать несколько позиций из-за неудобства обороны

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется сдать ряд позиций и отступить. Об этом в интервью политическому обозревателю Юрию Романенко заявил офицер ВСУ Арти Грин.

Он отметил, что для Киева сложилась «плохая тенденция», когда у ВСУ мало сил и средств, а у Российской армии — достаточно. «Нам придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола для того, чтобы минимизировать свои потери», — пояснил военный.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский допустил, что ВСУ придется сдавать позиции, если западные союзники перестанут помогать Киеву. «Сейчас фокус западных стран смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке. Без их поддержки мы будем отступать», — заявил он.

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      Марина Совина
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