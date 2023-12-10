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19:59, 10 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский посетил инаугурацию Милея и пожелал ему удивить мир

Зеленский поздравил Милея с инаугурацией, пожелав «удивить мир своими успехами»

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетил инаугурацию избранного президента Аргентины Хавьера Милея в Буэнос-Айресе. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Глава государства поздравил своего коллегу объятиями и пожелал Милею и всему народу Аргентины «удивить мир своими успехами». Зеленский также выразил уверенность в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества между странами.

О поездке президента Украины на инаугурацию Милея сообщалось 10 декабря. Отмечалось, что по дороге в Латинскую Америку он успел встретиться с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Коррейа-и-Cилвой. Россию на инаугурации нового президента Аргентины представлял посол Дмитрий Феоктистов.

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