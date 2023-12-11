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11:45, 11 декабря 2023Ценности

45-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

Кадр: @tolkalinaliuba

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала естественную внешность без косметики на новом видео. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах 45-летняя знаменитость лежит в кровати в сером домашнем халате. При этом звезда распустила длинные волосы. Кроме того, она продемонстрировала крупным планом лицо, на котором отсутствовал макияж.

«Доброе утро и всем привет! Очень хочу вам рассказать, что же у нас было вчера. Вчера мы сыграли "Русалочку". Это было незабываемо», — рассказала она.

Ранее в декабре Любовь Толкалина снялась в трусах и вызвала споры в сети. Знаменитость поделилась фото, на котором она позирует перед камерой в кроп-топе с серебристыми пайетками и черных трусах с высокой посадкой.

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      Екатерина Ештокина
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