Армия России поразила два склада с оружием ВСУ под Чернобаевкой

Минобороны сообщило о поражении двух складов с оружием ВСУ в Херсонской области

Армия России поразила два склада с оружием Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Выявленные объекты были поражены в районе населенного пункта Чернобаевка, уточнил представитель военного ведомства.

Всего за минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники поразили 107 мест скопления живой силы и техники противника, уточнили в Минобороны.

Ранее Минобороны сообщило о первом применении в зоне проведения спецоперации вертолетов Ка-52М — модифицированной версии Ка-52. В результате атаки российские военные уничтожили пункт управления и бронетехнику. Усовершенствованные боевые машины стали поступать в войска в начале 2023 года. От базовой версии Ка-52 они отличаются, в частности, новым прицельным оборудованием. Машины производятся на Арсеньевском авиационном заводе в Приморском крае.