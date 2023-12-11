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10:02, 11 декабря 2023Интернет и СМИ

В США заявили об обеспокоенности Европы из-за пустых военных арсеналов

WSJ: в Европе растет обеспокоенность из-за пустых военных арсеналов

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В европейских странах растет обеспокоенность из-за пустых военных арсеналов. Об этом заявили журналисты газеты The Wall Street Journal (WSJ).

По информации газеты, Европа не видит непосредственной военной опасности со стороны России, пока боевые действия на Украине продолжаются. В случае победы Москвы никто не ставит под сомнение ее способность полностью восполнить арсенал боеприпасов и вооружения в течение трех-четырех лет, подчеркивается в материале.

Авторы материла считают, что на этом фоне в Европе растет обеспокоенность по мере того, как США занимает все более изоляционистскую позицию в отношении российско-украинского конфликта. Опасения европейских стран связаны с тем, что, по мнению журналистов, их промышленный потенциал по производству вооружения заметно ослаб за годы бюджетных сокращений по окончании холодной войны.

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В статье отмечается, что Европа столкнется с «непростой задачей» восполнения арсенала на фоне медленного экономического роста и старения населения.

В качестве примера газета приводит статистику, согласно которой в военном запасе Британии, которая считается государством с самыми крупными расходами на оборону в Европе, сегодня имеется только 150 танков и около 12 исправных дальнобойных артиллерийских орудий.

Следующая за ней по объемам военных затрат Франция располагает менее чем 90 единиц тяжелой артиллерии, что, по заявлению издания, равно тому, что Москва теряет ежемесячно в зоне боевых действий на Украине.

Ранее глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что у Вашингтона также практически закончились время и средства на помощь Украине.

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      Олег Давыдов
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