Миллионы жителей Земли увидят редкое явление

Астероид затмит звезду Бетельгейзе 12 декабря

Ночью на вторник, 12 декабря, произойдет затмение звезды Бетельгейзе астероидом, которое смогут увидеть миллионы жителей Земли. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Редкое явление, которое продлится не более 15 секунд, можно будет наблюдать 12 декабря из Таджикистана, Армении, Турции, Греции, Италии, Испании, из штата Флорида в США и некоторых районов Мексики. Астероид Леона, который находится в главном поясе астероидов, пройдет на фоне звезды Бетельгейзе, вызвав затмение, однако ученые не уверены, будет ли оно полным или частичным.

Как выяснили астрономы, наблюдая за затмением более тусклой звезды, длина Леоны составляет 80 километров, а ширина — 55 километров. С большей вероятностью небесное тело вызовет затмение в виде «огненного кольца», однако, если это будет полное затмение, то точное время длительности пока остается неизвестным и, возможно, составит 10 секунд. Для лучшей видимости наблюдатели могут использовать бинокли и небольшие телескопы.