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15:36, 11 декабря 2023Силовые структуры

Дело осужденного за госизмену россиянина вернули в суд для нового рассмотрения

Суд отменил приговор в отношении осужденного за госизмену ярославца

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Первый апелляционный суд вернул на новое рассмотрение уголовное дело в отношении ярославца Ровшана Намазова, осужденного на 13 лет по статьям о госизмене и контрабанде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Судебная коллегия отметила приговор Ярославского областного суда, а материалы дела передала в суд первой инстанции. Они будут пересмотрены в другом составе судей, но в том же суде.

Уголовное дело в отношении фигуранта имеет гриф «секретно».

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области по обвинению в госизмене в пользу Украины.

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