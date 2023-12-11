Дело осужденного за госизмену россиянина вернули в суд для нового рассмотрения

Суд отменил приговор в отношении осужденного за госизмену ярославца

Первый апелляционный суд вернул на новое рассмотрение уголовное дело в отношении ярославца Ровшана Намазова, осужденного на 13 лет по статьям о госизмене и контрабанде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Судебная коллегия отметила приговор Ярославского областного суда, а материалы дела передала в суд первой инстанции. Они будут пересмотрены в другом составе судей, но в том же суде.

Уголовное дело в отношении фигуранта имеет гриф «секретно».

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области по обвинению в госизмене в пользу Украины.