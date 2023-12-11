Депутаты польского сейма выдвинул кандидатуру Туска на пост премьер-министра

Сейм Польши выдвинул Туска на пост премьер-министра страны

Депутаты сейма Польши выдвинули кандидатуру лидера польской оппозиции Дональда Туска на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Как сообщает издание, 248 членов нижней палаты парламента поддержали выдвижение Туска. В свою очередь, 201 депутат проголосовал против.

Ранее стало известно, что польский сейм вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого. Отмечается, что против данного решение выступило 190 польских депутатов, за проголосовали 266 депутатов.