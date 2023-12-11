Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:59, 11 декабря 2023Мир

Депутаты польского сейма выдвинул кандидатуру Туска на пост премьер-министра

Сейм Польши выдвинул Туска на пост премьер-министра страны
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Депутаты сейма Польши выдвинули кандидатуру лидера польской оппозиции Дональда Туска на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Как сообщает издание, 248 членов нижней палаты парламента поддержали выдвижение Туска. В свою очередь, 201 депутат проголосовал против.

Ранее стало известно, что польский сейм вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого. Отмечается, что против данного решение выступило 190 польских депутатов, за проголосовали 266 депутатов.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны рассказало об экспериментах США в лабораториях на Украине. Там изучали коронавирусы и миграцию летучих мышей

      В Израиле заявили о приближении переломного момента в секторе Газа

      Две российские закуски вошли в список ста самых отвратительных блюд мира

      Польские протестующие с помощью фуры перегородили дорогу на Украину

      В США демократа уличили в попытках тайно прекратить дело об импичменте Байдена

      Депутаты польского сейма выдвинул кандидатуру Туска на пост премьер-министра

      В нового президента Аргентины кинули бутылку на параде после инаугурации

      Стали известны детали новых санкций ЕС в отношении российской нефти

      Российский боец рассказал об экономии ВСУ на дронах

      В Минобороны рассказали о применении умных бомб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости