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09:10, 11 декабря 2023Путешествия

Десятки рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

В трех аэропортах Москвы задержали и отменили 40 рейсов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В трех аэропортах Москвы в понедельник, 11 декабря, отменили и задержали как минимум 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Как стало известно, в Шереметьево отложили 12 вылетов. Во Внуково перенесли девять отправлений. В Домодедово 17 рейсов задержали, а два — отменили.

Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет. О причинах изменения времени вылета десятков воздушных судов в столичных аэропортах также не сообщается.

Ранее в декабре грузинская авиакомпания Georgian Airways запустила первые рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси. Уточнялось, что самолеты Boeing 737 будут летать из Пулково дважды в неделю — по средам и воскресеньям. По словам представителя перевозчика, в планах — сделать рейс ежедневным из-за роста спроса к летнему сезону.

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      Мария Борисова
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